ЄС виділяє 100 мільярдів євро на стимулювання екологічно чистого виробництва

Європейська комісія в середу оголосила про виділення 100 мільярдів євро на підтримку екологічно чистого виробництва в ЄС.

Про це пише Politico.

Це фінансування є частиною "Угоди про чисту промисловість", яка спрямована на те, щоб допомогти традиційним галузям промисловості скоротити викиди вуглекислого газу та стимулювати сектор "чистих технологій" ЄС на тлі жорсткої конкуренції з боку Китаю та Сполучених Штатів.

"Сьогодні Європа вирішила інвестувати у свою декарбонізацію та реіндустріалізацію. Загалом понад 100 мільярдів євро. У той час, коли дехто намагатиметься нав’язати нам свою модель, найкращою відповіддю буде зміцнення нашої власної європейської моделі", – заявив комісар ЄС з питань промисловості Стефан Сежурне.

Кошти на цей план надійдуть із декількох джерел. Ініціатива залучить 20 мільярдів євро з існуючого Інноваційного фонду ЄС, який підтримує технології з низьким вмістом вуглецю, і 30 мільярдів євро з добровільних пожертв від держав-членів. Перегляд програми InvestEU, яка має на меті залучити більше приватного фінансування, має залучити 25 мільярдів євро, і Комісія також розраховує на 25 мільярдів євро майбутніх доходів від вуглецевого ринку блоку.

Як зазначив глава ЄС з питань клімату Вопке Хоекстра, завдяки цьому плану хочуть скоротити промислові викиди до 30%.

Угода про чисту промисловість також передбачає заходи щодо стимулювання інвестицій, зниження цін на енергоносії та збільшення попиту на чисте виробництво.

За словами Сежурне, ця угода пропонує повністю переглянути логіку державних закупівель, яка досі базувалася виключно на критеріях вартості. Тепер вона передбачатиме і критерії стійкості, ефективності та європейських переваг у державних контрактах.

Комісія також випустила окремий, але тісно пов’язаний план зниження цін на енергоносії для європейських компаній, пропонуючи заходи щодо скорочення податків на електроенергію, дозволів на швидкість та допомоги компаніям у підписанні довгострокових контрактів на електроенергію.

У Єврокомісії кажуть, що до 2030 року лише цілі ЄС щодо відновлюваної енергетики створять понад 3,5 мільйона нових робочих місць у секторі відновлюваної енергетики, проте деяким секторам доведеться зіткнутися зі "складними обставинами".