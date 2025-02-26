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​Палата представників США проголосувала за скорочення витрат на 1,5-2 трлн та податків на 4-4,5 трлн доларів

Скорочення може витрат може позначитися на фінансуванні, зокрема, Medicaid.

​Палата представників США проголосувала за скорочення витрат на 1,5-2 трлн та податків на 4-4,5 трлн доларів
спікер Палати представників Майк Джонсон
Фото: EPA/UPG

Палата представників Конгресу США у вівторок проголосувала за план президента Трампа, який передбачає скорочення витрат на 1,5-2 трлн доларів США впродовж десяти років та скорочення податків на 4-4,5 трлн доларів США. 

Про це повідомляє The Wall Street Journal

“За” проголосували 217 конгресменів, “проти” — 215, в тому числі — один представник Республіканської партії. 

Як пише WSJ, голосування у вівторок спричинило конфлікт із Сенатом, республіканська більшість якого виступає за ще більші скорочення податків і планує змінити план Палати представників. 

Скорочення витрат може позначитися на фінансуванні, зокрема, Medicaid, федеральної програми медичного страхування для малозабезпечених американців, яка охоплює понад 74 млн осіб. За прогнозами, Medicaid коштуватиме 8,2 трильйона доларів за наступні 10 років період. Також під скорочення може потрапити програма додаткової допомоги з харчування.

За даними позапартійного Комітету за відповідальний федеральний бюджет, нові заходи додадуть дефіцит щонайменше на 2,8 трильйона доларів до 2034 року.

Нагадаємо, минулого тижня команда Маска з департаменту урядової ефективності розіслала понад 2 мільйонам держслужбовців США email із вимогою "у п'яти пунктах перелічити свої досягнення за минулий тиждень". Тим, хто цього не зробить, обіцяли автоматичну відставку.

У відповідь Федеральний офіс управління персоналом розіслав іншим державним відомствам інструкції, відповідно до яких працівники можуть не зважати на погрозу Ілона Маска. 

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