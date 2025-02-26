Трампізм
Трампізм
Радбез ООН схвалив американську резолюцію щодо війни в Україні, відкинувши європейські правки
Радбез ООН схвалив американську резолюцію щодо війни в Україні, відкинувши європейські правки
Хто труїть киян смогом?
Хто труїть киян смогом?
"Шлях" та "Просування" до миру: відмінність між українською та американською резолюціями, ухваленими Генасамблеєю ООН
"Шлях" та "Просування" до миру: відмінність між українською та американською резолюціями, ухваленими Генасамблеєю ООН
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
Не нова, а вже чинна співпраця: в ЄС уточнили, про яку саме роботу з Україною стосовно корисних копалин йшлося (оновлено)
Не нова, а вже чинна співпраця: в ЄС уточнили, про яку саме роботу з Україною стосовно корисних копалин йшлося (оновлено)
Рейс зі США до Індії довелося супроводжувати винищувачам
Рейс зі США до Індії довелося супроводжувати винищувачам
Макрон застеріг Трампа від капітуляції України і спростував його слова про "позику" українцям замість допомоги
Макрон застеріг Трампа від капітуляції України і спростував його слова про "позику" українцям замість допомоги
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
ГоловнаСвіт

Трамп: США зараз не знімають жодних санкцій з Росії

Це можливо в майбутньому, вважає він. 

Трамп: США зараз не знімають жодних санкцій з Росії
Фото: EPA/UPG

Американський президент Дональд Трамп сказав, що зараз США не знімають із Росіє жодних санкцій. На брифінгу в Білому домі він зазначив, що, можливо, це відбудеться на якомусь етапі, але не зараз.

Після зустрічі американської і російської делегацій в Ріяді цього місяця у США почали говорити про зняття антиросійських санкцій. Тоді ж у Вашингтоні сказали, що і ЄС доведеться переглядати санкції.

"Думаю, це може бути на якомусь етапі, але зараз ми не домовилися про зняття санкцій з будь-кого", – сказав він. 

  • США, члени ЄС та інші країни вжили санкцій проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. Протягом всього цього часу обмежувальні заходи проти росіян не лише зберігалися, а й розширювалися. В ЄС попередній санаційний пакет ухвалили 24 лютого – в річницю повномасштабної війни. Тоді ж санкції розширили й інші країни, зокрема Канада і Велика Британія. Але не США. 
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies