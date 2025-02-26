Трамп: США зараз не знімають жодних санкцій з Росії

Американський президент Дональд Трамп сказав, що зараз США не знімають із Росіє жодних санкцій. На брифінгу в Білому домі він зазначив, що, можливо, це відбудеться на якомусь етапі, але не зараз.
Після зустрічі американської і російської делегацій в Ріяді цього місяця у США почали говорити про зняття антиросійських санкцій. Тоді ж у Вашингтоні сказали, що і ЄС доведеться переглядати санкції.
"Думаю, це може бути на якомусь етапі, але зараз ми не домовилися про зняття санкцій з будь-кого", – сказав він.
- США, члени ЄС та інші країни вжили санкцій проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. Протягом всього цього часу обмежувальні заходи проти росіян не лише зберігалися, а й розширювалися. В ЄС попередній санаційний пакет ухвалили 24 лютого – в річницю повномасштабної війни. Тоді ж санкції розширили й інші країни, зокрема Канада і Велика Британія. Але не США.