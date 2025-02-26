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​​Польща прийме на своїй території американські війська, якщо Німеччина не хоче, - Дуда

"Я зацікавлений у тому, щоб перенести всю співпрацю, яку Німеччина має зі Сполученими Штатами, до Польщі".

​​Польща прийме на своїй території американські війська, якщо Німеччина не хоче, - Дуда
Анджей Дуда
Фото: EPA/UPG

Польща готова розмістити в себе на території американські війська, якщо Німеччина не захоче цього хробити.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, пише Politico.

"Якщо Німеччина не хоче американських військ, не хоче партнерства зі Сполученими Штатами, ми дуже охоче приймемо партнерство зі Сполученими Штатами. Я зацікавлений у тому, щоб перенести всю співпрацю, яку Німеччина має зі Сполученими Штатами, до Польщі. Дуже охоче", - сказав він.

Так Дуда прокоментував слова переможця виборів у Німеччині Фрідріха Мерца, який заявив, що президент США Дональд Трамп "не дбає про Європу" і що континент терміново потребує зміцнення власної оборони.

Президент Польщі також скептично поставився до іншого припущення Мерца про те, що Європі, можливо, доведеться знайти заміну НАТО.

"НАТО без Сполучених Штатів? Все можливо. Але який сенс? Якщо буде безпековий альянс без США, то його гарантії без найсильнішої держави світу будуть просто ілюзорними", – пояснив Дуда. 

Раніше президент Польщі говорив також, що економічна присутність США в Україні є для неї своєрідною гарантією безпеки. 

15 лютого NBC News повідомило, що Білий дім пропонував відправити американські війська в Україну в обмін на 50% копалин рідкісноземельних елементів. 

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