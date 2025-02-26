Трамп пропонує продавати громадянство США за 5 мільйонів доларів

Президент США Дональд Трамп заявив про намір кардинально змінити порядок отримання американського громадянства через внесок в економіку країни.

Як пише Reuters, господар Білого дому хоче скасувати програму EB-5, відповідно до якої людина могла отримати так звану "золоту картку" за інвестиції у США і створення нових робочих місць. Як і відома "зелена картка", це дозвіл на проживання в Америці з перспективою швидкого отримання громадянства.

Трамп хоче продавати "золоті картки" за фіксовану суму, яка, на думку президента, має становити 5 мільйонів доларів. Таким чином він сподівається "запросити до США заможних людей, які отримуватимуть громадянство".

На питання журналістів, чи зможуть такою схемою скористатися російські олігархи, Трамп відповів ствердно. І додав, що "знає деяких російських багатіїв, які є дуже приємними людьми".