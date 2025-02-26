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Трамп пропонує продавати громадянство США за 5 мільйонів доларів

Цим зможуть скористатися навіть російські олігархи.

Трамп пропонує продавати громадянство США за 5 мільйонів доларів
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив про намір кардинально змінити порядок отримання американського громадянства через внесок в економіку країни. 

Як пише Reuters, господар Білого дому хоче скасувати програму EB-5, відповідно до якої людина могла отримати так звану "золоту картку" за інвестиції у США і створення нових робочих місць. Як і відома "зелена картка", це дозвіл на проживання в Америці з перспективою швидкого отримання громадянства. 

Трамп хоче продавати "золоті картки" за фіксовану суму, яка, на думку президента, має становити 5 мільйонів доларів. Таким чином він сподівається "запросити до США заможних людей, які отримуватимуть громадянство".

На питання журналістів, чи зможуть такою схемою скористатися російські олігархи, Трамп відповів ствердно. І додав, що "знає деяких російських багатіїв, які є дуже приємними людьми". 

  • Одним з перших своїх указів на посаді президента республіканець скасував право дітей на отримання громадянства США за народженням - рішення одразу ж оскаржили 22 штати як неконституційне. 
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