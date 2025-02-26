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ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
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Трамп підтвердив, що чекає на Зеленського у Вашингтоні вже цієї п'ятниці

Може відбутися офіційне підписання угоди про надра.

Трамп підтвердив, що чекає на Зеленського у Вашингтоні вже цієї п'ятниці
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп підтвердив припущення ЗМІ щодо того, що візит до Білого дому Президента України Володимира Зеленського очікується вже 28 лютого. 

Глава американської держави сказав, що "чув, ніби він приїздить у п'ятницю - я не проти". Трамп також висловив бажання підписати з візаві угоду щодо українських надр, "якщо він захоче".

"Я розумію, що це велика угода, можливо, на трильйон доларів, бо йдеться про ресурси. Ми хочемо повернути свої гроші. Платники податків отримають їх назад", – додав республіканець.

Трамп сказав, що це може бути угода "на трильйон доларів" або будь-яка інша. 

"Ми витрачаємо мільярди доларів на війну Росії і України. Війну, яка ніколи не трапилася, якби я був президентом", – сказав він.

На запитання про те, що отримає Україна, американський президент сказав: "350 млрд доларів (ймовірно, тут він говорив про те, що вже, за його словами отримала Україна, хоче Київ наводив дані про допомогу на 100 млрд, а не 350. – Ред.), багато військового обладнання і право битися. Дивіться, я казав, що українці дуже сміливі і хороші солдати, але без США, їхніх грошей і військового обладнання ця війна закінчилися б за дуже короткий період. І я б хотів купувати російські мінерали також".  

За інформацією ЗМІ, Україна та США погодили остаточну версію угоди про створення фонду, який отримуватиме доходи від монетизації природних ресурсів. 

Угода про надра

  • Драфт угоди про корисні копалини в Україну привіз міністр фінансів США. Україна відмовилася її підписувати, оскільки та не містила гарантій безпеки, а самі лише вимоги надати доступ до 50 % ресурсів, викладених в угоді.
  • У другому драфті американці прописали пункт про отримання $ 500 млрд, хоча, за словами президента Володимира Зеленського, загалом США допомогли Україні на 100 млрд доларів. 
  • Зеленський сказав, що не підписуватиме невигідний Україні документ, за який потім будуть розплачуватися цілі покоління українців. Відмова від підписання разом із перемовинами США та Росії без участі України і європейських партнерів значно напружили відносини Києва і Вашингтона, і в результаті Трамп почав наполягати на виборах і обізвав Зеленського диктатором.
  • Попри це, робота команд над узгодженням договору тривала.
  • Загалом ідея допуску партнерів до видобування корисних копалин – це один з пунктів президентського Плану перемоги. Однак найбільше ця тема активізувалася після приходу до влади Дональда Трампа, який оголосив, що поверне вкладені в Україну кошти.
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