Трамп підтвердив, що чекає на Зеленського у Вашингтоні вже цієї п'ятниці

Під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп підтвердив припущення ЗМІ щодо того, що візит до Білого дому Президента України Володимира Зеленського очікується вже 28 лютого.

Глава американської держави сказав, що "чув, ніби він приїздить у п'ятницю - я не проти". Трамп також висловив бажання підписати з візаві угоду щодо українських надр, "якщо він захоче".

"Я розумію, що це велика угода, можливо, на трильйон доларів, бо йдеться про ресурси. Ми хочемо повернути свої гроші. Платники податків отримають їх назад", – додав республіканець.

Трамп сказав, що це може бути угода "на трильйон доларів" або будь-яка інша.

"Ми витрачаємо мільярди доларів на війну Росії і України. Війну, яка ніколи не трапилася, якби я був президентом", – сказав він.

На запитання про те, що отримає Україна, американський президент сказав: "350 млрд доларів (ймовірно, тут він говорив про те, що вже, за його словами отримала Україна, хоче Київ наводив дані про допомогу на 100 млрд, а не 350. – Ред.), багато військового обладнання і право битися. Дивіться, я казав, що українці дуже сміливі і хороші солдати, але без США, їхніх грошей і військового обладнання ця війна закінчилися б за дуже короткий період. І я б хотів купувати російські мінерали також".

За інформацією ЗМІ, Україна та США погодили остаточну версію угоди про створення фонду, який отримуватиме доходи від монетизації природних ресурсів.

Угода про надра