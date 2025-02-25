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Уряд продовжив дію відстрочок заброньованих працівників до 31 березня

Таким чином підприємства матимуть час для підтвердження статусу критично важливого, а також для того, щоб перебронювати свій персонал.

Уряд продовжив дію відстрочок заброньованих працівників до 31 березня
Ілюстративне фото
Фото: poltava.to

Кабінет міністрів продовжив дію відстрочок від мобілізації заброньованих працівників до 31 березня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"До 31 березня продовжуємо дію відстрочок заброньованих працівників. Таким чином підприємства матимуть час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв, а також для того, щоб перебронювати свій персонал", - написав Шмигаль у Telegram.

Раніше Кабінет міністрів постановою №1489 від 24 грудня автоматично подовжив на один місяць бронювання від мобілізації, що діяли станом на 19 грудня (коли було здійснено кібератаку на держреєстри), але не довше, ніж до 28 лютого 2025 року.

Наприкінці січня компанії-члени Європейської бізнес-асоціації звернулися до уряду з проханням продовжити чинні бронювання на 2 місяці та змістити крайній термін оновлення критичності на 30 квітня.

  • 5 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яке розширює перелік заброньованих фахівців. Відповідно до цих змін, уряд має вдосконалити критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій критично важливими
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