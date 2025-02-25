Така пропозиція базується на тому, що потреби на відбудову України (524 млрд доларів) вже перевищують обсяг заморожених активів РФ (понад 300 млрд доларів).

Український уряд запропонував партнерам запровадити після війни спецподатки на російські енергоносії та сировину.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема він поінформував, що близько 13% житлового фонду України пошкоджено або зруйновано. Це демонструє новий звіт Світового банку про оцінку збитків і потреб (RDNA4), що виникли внаслідок широкомасштабного російського вторгнення.

Житло – це один з особливо важливих напрямів відбудови для уряду, наголосив Шмигаль.

Другий пріоритет – це енергетика. За рік кількість пошкоджених або зруйнованих активів зросла на 93%. “Це колосальні втрати, які ми заміщуємо в режимі реального часу”, – зауважив Шмигаль.

Третій пріоритет – критична інфраструктура. Минулого року відновили 155 шкіл, 124 медзаклади, реалізували 640 інфраструктурних проєктів.

Також Шмигаль зауважив, що кошти агресора повинні працювати на Україну.

“Ми наполягаємо на повній конфіскації російських знерухомлених активів. Водночас бачимо, що потреби на відбудову вже перевищують обсяг заморожених активів рф”, – сказав прем’єр.

Він запропонував країнам-партнерам запровадити після війни спеціальні податки на російські енергоносії та російську сировину. Таким чином буде одночасно досягнуто трьох важливих цілей:

змусимо агресора платити за руйнування;

отримаємо значний ресурс на відбудову;

створимо прецедент, який в майбутньому убезпечить потенційних жертв агресії.

Прем’єр закликав країни, громади, приватний бізнес активніше долучатися до відбудови України.