Reuters: Рязанський НПЗ зупинив роботу після атаки безпілотників

Джерела видання у галузі повідомили, що головна установка перегонки сировини загорілася і завод повністю призупинив роботу.

Російський Рязанський нафтопереробний завод після атаки українських безпілотників у понеділок призупинив роботу, повідомили Reuters три джерела в галузі.

Джерела повідомили, що головна установка перегонки сирої сировини на нафтопереробному заводі CDU-6 загорілася в результаті нападу, і завод повністю призупинив переробку нафти.

“Роснефть”, якій належить завод, не відповіла на запит про коментар.

Українські військові заявили, що в понеділок деякі з їхніх безпілотників влучили в Рязанський НПЗ протягом ночі, причому щонайменше п’ять вибухів сталися поблизу нього.

Губернатор Рязанської області Павло Малков повідомив у месенджері Telegram, що падіння уламків зі знищених українських безпілотників спричинило пожежу на промисловому підприємстві в регіоні. Подробиць він не надав.

За словами одного з джерел Reuters, завод може частково відновити роботу протягом кількох днів.

Потужність установки CDU-6 становить близько 170 000 барелів на добу, або близько 48% нафтопереробних потужностей заводу. Нафтопереробний завод може включити установки первинної перегонки CDU-4 і CDU-3, водночас CDU-6 знаходиться в ремонті, повідомили джерела.

За даними джерел і розрахунками Reuters, CDU-4 і CDU-3 мають загальну переробну потужність близько 145 000 барелів на добу, або приблизно 41% від встановленої нафтопереробної потужності заводу.

Рязанський НПЗ 11 лютого частково відновив переробку нафти та завантаження моторного палива в залізничні цистерни після 18-денного простою після чергової атаки українських безпілотників 24 січня.

У 2024 році Рязанський НПЗ переробив 13,1 мільйона метричних тонн (262 000 барелів на добу), або майже 5% від загальної переробки Росії.

Вироблено 2,3 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизельного палива, 4,2 млн тонн мазуту і 1 млн тонн авіаційного палива, за даними співрозмовників.