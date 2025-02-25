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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 6 отримали поранення

За добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 304 людини, у тому числі 11 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 6 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 6 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 24 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Слов'янську. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 25 лютого.

Волноваський район. У Комарі пошкоджено 5 будинків; у Федорівці поранено людину, пошкоджено 4 будинки.

Покровський район. У Покровську пошкоджено 9 приватних будинків і крамницю.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, ще 2 — у Зарічному. У Слов'янську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 14 приватних будинків, 8 нежитлових приміщень і 5 автомобілів. У Краматорську поранено 2 людини. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 28 приватних будинків, 2 лінії електропередач, 2 газогони і 2 автівки; в Іванопіллі пошкоджено 8 будинків.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.

Вранці Генштаб повідомив, що на фронті відбулося майже 100 боїв, більшість пройшла на Покровському напрямку.

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