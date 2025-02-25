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Уночі росіяни атакували Харківщину дронами на КАБами, поранені люди

Через атаки постраждали ферми, техніка, склади та будівлі. 

Уночі росіяни атакували Харківщину дронами на КАБами, поранені люди
Наслідки російської атаки
Фото: Харківська ОВА

Уночі росіяни атакували Харківщину дронами на КАБами. Поранені восьмеро цивільних. Постраждали ферми, техніка, склади та будівлі. 

Про це повідомили у ОВА. 

На світанку 25 лютого, о 04:20 у с.Болибоки Харківського району унаслідок влучання КАБ на територію проїзжої частини фермерського господарства пошкоджено техніку та складські приміщення.

Перед цим 2 КАБи влучили у землю за межами с.Чорноглазівка та с.Довжик.

У с.Рясне Богодухівського району унаслідок ударів 3 БпЛА "Шахед" пошкоджено вантажний автомобіль, комбайн та 4 складських приміщення приватного сільськогосподарського підприємства.

Близько 23:40 у с.Слатине Харківського району унаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 5 приватних будинків.

У тому ж районі постраждало і м.Дергачі. Там унаслідок влучання КАБ на відкритій території пошкоджено 10 приватних будинків. Постраждали 4 жінки.

Наслідки російської атаки
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки

У Богодухівському районі від російських атак постраждали села Тимофіївка, Довжик, Миронівка, Золочів, Івашки. 

У Тимофіївці унаслідок влучання FPV-дрону пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди. По одному КАБу влучили на межами сіл Довжик та Миронівка.

У Золочеві унаслідок падіння FPV-дрону пошкоджено  паркан приватного домоволодіння, а у Івашках унаслідок обстрілу пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок. 

У Цупівці Харківського району унаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон та дахи 5 будинків. Постраждали 4 людини.

  • На Харківському напрямку наші захисники відбили один ворожий штурм в районі Вовчанська, ще одне боєзіткнення триває до цього часу.
  • На Куп’янському напрямку противник 11 разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Петропавлівки та Загризового. Українські захисники відбили вісім атак, три боєзіткнення досі тривають.
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