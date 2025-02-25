Уночі росіяни атакували Харківщину дронами на КАБами, поранені люди

Через атаки постраждали ферми, техніка, склади та будівлі.

Уночі росіяни атакували Харківщину дронами на КАБами. Поранені восьмеро цивільних. Постраждали ферми, техніка, склади та будівлі.

Про це повідомили у ОВА.

На світанку 25 лютого, о 04:20 у с.Болибоки Харківського району унаслідок влучання КАБ на територію проїзжої частини фермерського господарства пошкоджено техніку та складські приміщення.

Перед цим 2 КАБи влучили у землю за межами с.Чорноглазівка та с.Довжик.

У с.Рясне Богодухівського району унаслідок ударів 3 БпЛА "Шахед" пошкоджено вантажний автомобіль, комбайн та 4 складських приміщення приватного сільськогосподарського підприємства.

Близько 23:40 у с.Слатине Харківського району унаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 5 приватних будинків.

У тому ж районі постраждало і м.Дергачі. Там унаслідок влучання КАБ на відкритій території пошкоджено 10 приватних будинків. Постраждали 4 жінки.

Фото: Харківська ОВА Наслідки російської атаки

У Богодухівському районі від російських атак постраждали села Тимофіївка, Довжик, Миронівка, Золочів, Івашки.

У Тимофіївці унаслідок влучання FPV-дрону пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди. По одному КАБу влучили на межами сіл Довжик та Миронівка.

У Золочеві унаслідок падіння FPV-дрону пошкоджено паркан приватного домоволодіння, а у Івашках унаслідок обстрілу пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок.

У Цупівці Харківського району унаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон та дахи 5 будинків. Постраждали 4 людини.