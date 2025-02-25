Уночі росіяни атакували Харківщину дронами на КАБами, поранені люди

Уночі росіяни атакували Харківщину дронами на КАБами. Поранені восьмеро цивільних. Постраждали ферми, техніка, склади та будівлі.
Про це повідомили у ОВА.
На світанку 25 лютого, о 04:20 у с.Болибоки Харківського району унаслідок влучання КАБ на територію проїзжої частини фермерського господарства пошкоджено техніку та складські приміщення.
Перед цим 2 КАБи влучили у землю за межами с.Чорноглазівка та с.Довжик.
У с.Рясне Богодухівського району унаслідок ударів 3 БпЛА "Шахед" пошкоджено вантажний автомобіль, комбайн та 4 складських приміщення приватного сільськогосподарського підприємства.
Близько 23:40 у с.Слатине Харківського району унаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 5 приватних будинків.
У тому ж районі постраждало і м.Дергачі. Там унаслідок влучання КАБ на відкритій території пошкоджено 10 приватних будинків. Постраждали 4 жінки.
У Богодухівському районі від російських атак постраждали села Тимофіївка, Довжик, Миронівка, Золочів, Івашки.
У Тимофіївці унаслідок влучання FPV-дрону пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди. По одному КАБу влучили на межами сіл Довжик та Миронівка.
У Золочеві унаслідок падіння FPV-дрону пошкоджено паркан приватного домоволодіння, а у Івашках унаслідок обстрілу пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок.
У Цупівці Харківського району унаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон та дахи 5 будинків. Постраждали 4 людини.
- На Харківському напрямку наші захисники відбили один ворожий штурм в районі Вовчанська, ще одне боєзіткнення триває до цього часу.
- На Куп’янському напрямку противник 11 разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Петропавлівки та Загризового. Українські захисники відбили вісім атак, три боєзіткнення досі тривають.