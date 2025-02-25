Президент УЄФА поскаржився, що політики не дали йому повернути Росію у молодіжні змагання

Президент головної європейської футбольної організації УЄФА Александр Чеферін дав інтерв'ю журналістам зі своєї рідної Словенії, в якому порушив принцип невтручання спортивних функціонерів у політичні справи.

Як пише The Guardian, бос європейського футболу поскаржився, що "на Заході більше не існує свободи слова", а демократичні країни "повчають світ, який вже нудить від їхньої політкоректності".

Зокрема Чеферіну не сподобалося, що два роки тому план щодо повернення росіян у молодіжні змагання було зірвано через "мейнстрімових політиків, особливо лівих поглядів". За версією посадовця, ЗМІ почали "атакувати УЄФА", після чого керівники окремих федерацій "сказали, що підтримують нашу ідею, але змушені її критикувати, бо уряди це не дозволять".

Чеферін цинічно нарікає, що "дітям не дали можливість соціалізуватися", адже зрештою юнацькі російські збірні до турнірів все ж не допустили.

Про становище українського дитячого футболу через російське вторгнення президент УЄФА в інтерв'ю не говорив.