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Внаслідок російських обстрілів на Сумщині загинули двоє цивільних

Поранення отримали шість мирних мешканців.

Внаслідок російських обстрілів на Сумщині загинули двоє цивільних
Ілюстративне фото
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 24 лютого, російських обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 70 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 169 вибухів.

Зокрема, по Великописарівській громаді росіяни били мінометами, дронами та артилерією, внаслідок обстрілу загинула цивільна особа, ще дві отримали поранення.

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Сумську громаду атакували дронами, загинула цивільна особа, ще одна поранена, пошкоджено два багатоквартирних будинки та два приватних автомобілі.

По Миропільській громаді били мінометами, дроном та КАБом, три цивільні особи отримали поранення, 6 приватних будинків пошкоджено.

Краснопільську громаду армія РФ атакувала минометами, артилерією та дронами, а Путивльську та Есманьську - мінометами.

По Юнаківській громаді росіяни вдарили з РСЗВ, артилерії та КАБами, по Хотінській - з артилерії, дронами та КАБами, а по Свеській та Зноб-Новгородській - з артилерії.

Шалигинську та Середино-Будську громади загарбники атакували дронами та мінометами, а Білопільську - дронами та артилерією.

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