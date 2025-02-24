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В Україні до 5 років ув'язнення засудили палія військових авто

Обвинувачений підпалював авто військових та волонтерів на Закарпатті.

В Україні до 5 років ув'язнення засудили палія військових авто
Фото: ОГП

До 5 років ув’язнення засудили чоловіка, який на замовлення російських спецслужб підпалював автомобілі військових і волонтерів на Закарпатті.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За публічного обвинувачення Закарпатської обласної прокуратури жителя Ужгорода визнано винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, а також умисному знищенні майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України)", — ідеться у повідомленні.

Його засудили до 5 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що чоловік у Telegram погодився на пропозицію "замовника" за грошову винагороду здійснювати підпали військових авто.

На виконання цього завдання він протягом вересня 2024 року підпалив три автомобілі – військовослужбовців ЗСУ та місцевого підрозділу Товариства Червоного Хреста.

Правоохоронці викрили підпалювача під час виконання чергового завдання в Ужгороді. Засуджений, використовуючи легкозаймисту суміш, планував спалити ще один транспортний засіб – військовий мікроавтобус. 

Обіцяна винагорода за це становила 1000 доларів США, однак жодних коштів чоловік не одержав.

На вирок суду він очікував під вартою. Вину у скоєному громадянин визнав і розкаявся.

  • Нещодавно правоохоронці затримали ще чотирьох паліїв, які на замовлення фсб діяли у Київській та Волинській областях. Пріоритетними цілями ворога були адмінбудівлі держустанов та помешкання сімей українських військових.
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