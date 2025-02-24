В Україні до 5 років ув'язнення засудили палія військових авто

До 5 років ув’язнення засудили чоловіка, який на замовлення російських спецслужб підпалював автомобілі військових і волонтерів на Закарпатті.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
"За публічного обвинувачення Закарпатської обласної прокуратури жителя Ужгорода визнано винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, а також умисному знищенні майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України)", — ідеться у повідомленні.
Його засудили до 5 років позбавлення волі.
Прокурори довели, що чоловік у Telegram погодився на пропозицію "замовника" за грошову винагороду здійснювати підпали військових авто.
На виконання цього завдання він протягом вересня 2024 року підпалив три автомобілі – військовослужбовців ЗСУ та місцевого підрозділу Товариства Червоного Хреста.
Правоохоронці викрили підпалювача під час виконання чергового завдання в Ужгороді. Засуджений, використовуючи легкозаймисту суміш, планував спалити ще один транспортний засіб – військовий мікроавтобус.
Обіцяна винагорода за це становила 1000 доларів США, однак жодних коштів чоловік не одержав.
На вирок суду він очікував під вартою. Вину у скоєному громадянин визнав і розкаявся.
- Нещодавно правоохоронці затримали ще чотирьох паліїв, які на замовлення фсб діяли у Київській та Волинській областях. Пріоритетними цілями ворога були адмінбудівлі держустанов та помешкання сімей українських військових.