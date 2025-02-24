​Зеленський: ми сподіваємося закінчити війну цього року, але Росія може повернутися і через 10 років

Президент упевнений, що окупанти не повернуться, якщо Україна буде в ЄС та НАТО в найближчому майбутньому.

Президент Володимир Зеленський сподівається, що війна в Україні завершиться до кінця цього року.

Про це він заявив на пресконференції в Києві, відповідаючи на запитання про три роки повномасштабної війни.

"Ми сподіваємося, що зможемо завершити цю війну цього року, а не через три роки. Це дуже складна ситуація. Це дуже складно - всім нашим країнам проходити цю війну, з усією повагою до військових... Я не можу говорити про три роки", - наголосив Зеленський.

Він також наголосив, що агресор може повернутися в будь-який момент. Тому дуже важливо зміцнювати безпеку.

"Якщо ми будемо говорити про те, як підготувати нашу безпеку, Росія може повернутися через 10 років, якщо ми не будемо готові. Вони не повернуться, якщо ми повернемо їх на їхнє місце, на їхню територію, і якщо Україна буде в ЄС та НАТО в найближчому майбутньому. Вони не повернуться, якщо в нас буде міцна армія, Альянс та єдність. На мою думку. Вони ніколи не пробачать світові, що вони не переможуть. І ви побачите, що вони не переможуть", - сказав президент.