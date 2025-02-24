Унаслідок російських обстрілів Сумщини загинула людина, ще п'ятеро зазнали поранень

Російська армія застосувала авіабомби та била з артилерії.

Унаслідок російських обстрілів на Сумщині один загиблий та п’ятеро поранених. Під ворожими обстрілами опинилися два населені пункти Сумської та Охтирської громад.

Про це інформує прокуратура Сумської області.

"За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури та Охтирської окружної прокуратури проводяться досудові розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів", — ідеться у повідомленні.

24 лютого упродовж дня окупанти з різних видів зброї обстрілювали прикордонні громади на Сумщині.

Ворожа армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі в с. Миропілля Сумського району. Поранень зазнало подружжя пенсіонерів, яким по 69 років, та 71-річний чоловік.

Також окупанти обстріляли з артилерії фермерське господарство в с. Шевченкове Великописарівськоі громади Охтирського району. Загинув 44-річний працівник, ще двоє поранені.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.