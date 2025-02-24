У Харкові затримали пропагандиста, який виправдовував російську агресію та захоплювався армією окупантів

Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

У Харкові правоохоронці викрили 56-річного чоловіка, який публічно виправдовував збройну агресію РФ проти України та захоплювався російською армією.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, безробітний харків’янин був активним учасником антиукраїнських Telegram-каналів, де залишав коментарі на підтримку російських окупантів. Він всіляко підтримував російську армію, наголошував на її успіхах та принижував українських захисників.

Зокрема, пропагандист писав: "Я украинец, это правда, но перечислил деньги подшефным подразделениям вс рф".

Він також стверджував, що російські військові ніколи не бомбили українські міста, а їхні удари спрямовані лише на "розвідані цілі".

Окрім того, харків’янин захоплювався путіним та вихваляв його дії. В одному зі своїх коментарів він закликав "другу армію світу" не обстрілювати Київ, бо це "русский город, который ещё пригодится".

Щодо Харкова, то пропагандист вважав, що українська влада повинна прийняти умови росії, і тоді регіон автоматично увійде до складу "братської країни".

Правоохоронці викрили шанувальника "русского мира". Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Наразі триває досудове розслідування.