СБУ досліджує діяльність УПЦ МП за межами України, - Малюк

Служба безпеки продовжує роботу щодо дослідження діяльності УПЦ МП не тільки в Україні, а й за її межами. Так, Голова Служби безпеки Василь Малюк в розмові з LB.ua в неділю в Києві зазначив, що в Євросоюзі санкції щодо УПЦ МП вже реалізовані, але робота триває.

"Реалізовані вони (санкції, – ред.) в Європі, у нас. Але робота ця продовжується. Зокрема, ініціатором є Чехія. І ми разом із чеськими колегами відпрацювали. Я продовжую цю роботу. Це дійсно – надпріорітетний напрямок. При цьому ми залишаємся вірно сповідувать принцип свободи совісті і віросповідання. Тут жодних питань бути не може. ...Якщо там виглядають «вуха» російських спецслужб, будемо працювати... " – сказав Малюк.

Таке він сказав, коментуючи інформацію про те, що останні санкції СНБО проти низки осіб були запроваджені – за інформацією редакції – в тому числі, в зв'язку з виявленими фактами фінансування ними громадських організації в ЄС, які провадять антиукраїнську політику та пов'язані з росіянами. В тому числі, релігійних громад (відомо, що тільки протягом останнього часу на території Євросоюзу було створено понад сотню нових осередків УПЦ МП. Створення таких осередків ПЦУ – згідно Томосу – заборонено, – ред.).

"Як тільки буде достатньо підстав – ми це реалізуємо", – підкреслив Малюк, говорячи про те, чи може така робота стати підставою для запровадження нових санкцій РНБО.