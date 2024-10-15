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Опитування: 80% українців підтримують закон про заборону УПЦ (МП)

Не підтримують – 16%, а ще 4% не визначилися із своєю думкою.

Опитування: 80% українців підтримують закон про заборону УПЦ (МП)
Ілюстративне фото: паства УПЦ (МП)
Фото: Facebook/УПЦ

У серпні 2024 року Верховна Рада схвалила проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій, який дозволяє за певних умов забороняти діяльність тих організацій, які пов’язані із Росією. 

Абсолютна більшість українців – 80% – підтримують схвалення цього Закону. Не підтримують – 16%, а ще 4% не визначилися із своєю думкою. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. 

Хоча на Заході і в Центрі підтримка Закону трохи вища, але фактично у всіх регіонах переважна більшість українців підтримують ухвалений Закон (від 71% на Сході до 83% на Заході).

Також, згідно з результатами опитування, найбільше українців – 70% – вважають себе православними. Серед них найбільше – 56% серед усіх респондентів – зараховують себе до Православної Церкви України, що становить 81% серед усіх православних мешканців України. Ще 7% зараховують себе до Православної Церкви «без конкретизації» і 6% – до Української Православної Церкви Московського Патріархату.

Крім того, більшість українців – 61% – підтримують ідею, щоб в Україні існувала лише одна Православна Церква. Не підтримують – 16%, а для ще 20% це питання є байдужим.

На запитання, хто з ієрархів краще відповідає посаді глави єдиної Православної Церкви, однозначне лідерство зберігає Епіфаній – 50% серед усіх респондентів хотіли би бачити його на чолі єдиної Православної Церкви (76% серед тих, хто визначився із своєю думкою). Далі йдуть такі варіанти, як інший ієрарх з України (8% серед усіх респондентів і 12% серед тих, хто визначився), Онуфрій (відповідно, 6% і 9%) та інший ієрарх з-поза меж України (2% і 3%). Третина респондентів відповіли, що у них немає сформованої позиції або що їм байдуже.

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