В Одесі затримали експравоохоронця, який вимагав 60 тисяч доларів, видаючи себе за працівника ДБР

Колишньому правоохоронцю та його спільнику повідомлено про підозру за фактом вимагання.

В Одесі затримано експравоохоронця, який погрожував розправою та вимагав 60 тисяч доларів, видаючи себе за працівника Державного бюро розслідувань. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані вимагали у місцевого жителя 60 тисяч доларів, які нібито він заборгував.

Щоб змусити потерпілого віддати кошти, підозрювані стежили за ним та його родиною, збирали конфіденційну інформацію, створювали компрометуючі матеріали, погрожували фізичною розправою та знищенням майна. Для підвищення серйозності намірів та авторитетності власної персони експравоохоронець представився співробітником ДБР.

Після місяця переслідувань, побоюючись за себе та рідних, потерпілий погодився передати кошти.

Правоохоронці затримали чоловіків в порядку ст. 208 КПК України під час отримання частини коштів у розмірі 25 тисяч доларів.

За клопотанням прокурора підозрюваних взято під варту без права внесення застави.