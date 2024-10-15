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ЦПД заперечує інформацію про підготовку 100 тисяч військових КНДР для війни проти України

Керівник Центру протидії дезінформації зауважив, що менш як 1% кадрового офіцерського складу армії КНДР володіє російською мовою.

ЦПД заперечує інформацію про підготовку 100 тисяч військових КНДР для війни проти України
Ілюстративне фото: Кім Чен Ин і військові
Фото: EPA/UPG

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки й оборони України (РНБО) Андрій Коваленко заперечив інформацію про нібито підготовку 100 тисяч військових КНДР для війни проти України.

Про це він написав у соцмережах. 

“Інформація про підготовку 100 тисяч військових кндр і задіювання їх на території України, яка з‘явилася у ЗМІ, наразі – вигадки”, – йдеться у повідомленні.

Згодом він додав, що менш як 1% кадрового офіцерського складу армії КНДР володіє російською мовою. Це важливо розуміти, щоб аналізувати можливості залучення цих військових до дій армії РФ в майбутньому.

  • Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що на Ставці Верховного головнокомандувача обговорювалось "фактичне включення" Північної Кореї у війну проти України.
  • Декілька днів тому Інституту вивчення війни (ISW) повідомив, що кілька тисяч північнокорейських військових проходять підготовку в Росії і, ймовірно, в майбутньому їх можуть перекинути на лінію фронту. Ба більше, в Україні вже воюють солдати з КНДР.
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