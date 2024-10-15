ЦПД заперечує інформацію про підготовку 100 тисяч військових КНДР для війни проти України

Керівник Центру протидії дезінформації зауважив, що менш як 1% кадрового офіцерського складу армії КНДР володіє російською мовою.

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки й оборони України (РНБО) Андрій Коваленко заперечив інформацію про нібито підготовку 100 тисяч військових КНДР для війни проти України.

Про це він написав у соцмережах.

“Інформація про підготовку 100 тисяч військових кндр і задіювання їх на території України, яка з‘явилася у ЗМІ, наразі – вигадки”, – йдеться у повідомленні.

Згодом він додав, що менш як 1% кадрового офіцерського складу армії КНДР володіє російською мовою. Це важливо розуміти, щоб аналізувати можливості залучення цих військових до дій армії РФ в майбутньому.