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Учора в Херсонській області Росія вбила чотирьох людей, шістьох поранила

Пошкоджено 23 житлові приватні будинки. 

Учора в Херсонській області Росія вбила чотирьох людей, шістьох поранила
Фото: EPA/UPG

Унаслідок російських обстрілів учора в Херсонській області загинули чотири людини, ще шестеро були поранені.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Бургунка, Новоолександрівка, Нововоронцовка, Шляхове, Милове, Гаврилівка, Інгулець, Софіївка, Широка Балка, Станіслав, Червоний Маяк, Качкарівка, Одрадокам'янка, Зеленівка, Комишани, Садове, Хрещенівка, Михайлівка, Козацьке та Херсон. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітні та медичний заклади, магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 23 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопровід та приватні автомобілі", – повідомив він.

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