Офіс Генпрокурора розслідує 209 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів проти довкілля

Екологічні інспектори спільно з прокурорами фіксують злочини російських окупантів проти навколишнього середовища.
Про це повідомила міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук в інтерв’ю Укрінформу.
“На сьогодні Офіс Генерального прокурора проводить розслідування у 209 кримінальних провадженнях щодо воєнних злочинів проти довкілля”, - повідомила Гринчук.
Вона уточнила, що з цієї кількості 14 мають попередню правову кваліфікацію “екоцид”.
Міндовілля та прокуратура також готують ці дані для внесення до Міжнародного реєстру збитків, коли у ньому запрацює довкіллєвий складник.
Згодом ці підрахунки мають визнати не лише міжнародні партнери, але й міжнародні суди. Останній етап - це реальне відшкодування збитків росіянами.
“На жаль, наші кейси є показовими для багатьох країн, які зацікавлені у розробленні міжнародного механізму фіксації, верифікації та в подальшому використання цих фактів у міжнародних судах”, - зауважила міністерка.
- Від початку повномасштабного вторгнення, станом на вересень 2024 року, Росія завдала екологічних збитків Україні на суму понад 2,6 трлн гривень. Вже зафіксовано понад 6 тис. різних кейсів на суму близько 2,6-2,7 трлн гривень.