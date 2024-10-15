Офіс Генпрокурора розслідує 209 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів проти довкілля

З них 14 мають попередню кваліфікацією “екоцид”.

Екологічні інспектори спільно з прокурорами фіксують злочини російських окупантів проти навколишнього середовища.

Про це повідомила міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук в інтерв’ю Укрінформу.

“На сьогодні Офіс Генерального прокурора проводить розслідування у 209 кримінальних провадженнях щодо воєнних злочинів проти довкілля”, - повідомила Гринчук.

Вона уточнила, що з цієї кількості 14 мають попередню правову кваліфікацію “екоцид”.

Міндовілля та прокуратура також готують ці дані для внесення до Міжнародного реєстру збитків, коли у ньому запрацює довкіллєвий складник.

Згодом ці підрахунки мають визнати не лише міжнародні партнери, але й міжнародні суди. Останній етап - це реальне відшкодування збитків росіянами.

“На жаль, наші кейси є показовими для багатьох країн, які зацікавлені у розробленні міжнародного механізму фіксації, верифікації та в подальшому використання цих фактів у міжнародних судах”, - зауважила міністерка.