Бійці ДПСУ за тиждень вразили 6 танків та 3 гармати загарбників

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) минулого тижня вразили шість танків, три гармати та три міномети російських військ.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 7 по 13 жовтня українські прикордонники вразили:
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танки – 8
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гармати – 3
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броньована техніка - 9
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автомобільна техніка – 38
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БпЛА типу Shahed – 4
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міномети – 3
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склади БК – 7
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пункти і комплекси відеоспостереження – 9
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засоби зв'язку та РЕБ – 21
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позиції та укриття особового складу –166
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БпЛА тактичного рівня – 103
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маломірні плавзасоби – 3
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понтонні переправи - 2