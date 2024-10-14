МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
Страх і ненависть у багатоповерхівці: Як кияни готуються до відключень, щоб зберегти життєздатність будинків узимку
Страх і ненависть у багатоповерхівці: Як кияни готуються до відключень, щоб зберегти життєздатність будинків узимку
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
Індонезія просить Apple і Google заблокувати китайський застосунок Temu, — Reuters
Індонезія просить Apple і Google заблокувати китайський застосунок Temu, — Reuters
Віталій Портников: «Росія програє, коли воює на чужих територіях»
Віталій Портников: «Росія програє, коли воює на чужих територіях»
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Ліга націй. Україна – Чехія (1:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Україна – Чехія (1:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Завтра в апеляційному суді Києва відбудеться засідання у справі про скасування історико-архітектурного опорного плану Львова
Завтра в апеляційному суді Києва відбудеться засідання у справі про скасування історико-архітектурного опорного плану Львова
ГоловнаСуспільствоВійна

Бійці ДПСУ за тиждень вразили 6 танків та 3 гармати загарбників

Також прикордонники вразили три маломірні плавзасоби та дві понтонні переправи.

Бійці ДПСУ за тиждень вразили 6 танків та 3 гармати загарбників
Бійці ДПСУ знищили пункт управління БпЛА окупантів (архівне фото)
Фото: Скріншот з відео

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) минулого тижня вразили шість танків, три гармати та три міномети російських військ.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 7 по 13 жовтня українські прикордонники вразили:

  • танки – 8 

  • гармати – 3 

  • броньована техніка - 9

  • автомобільна техніка – 38

  • БпЛА типу Shahed – 4

  • міномети – 3

  • склади БК – 7

  • пункти і комплекси відеоспостереження – 9

  • засоби зв'язку та РЕБ – 21

  • позиції та укриття особового складу –166

  • БпЛА тактичного рівня – 103

  • маломірні плавзасоби – 3

  • понтонні переправи - 2

Результат роботи бійців ДПСУ за тиждень
Фото: Пресслужба ДПСУ
Результат роботи бійців ДПСУ за тиждень

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies