Бійці ДПСУ за тиждень вразили 6 танків та 3 гармати загарбників

З 7 по 13 жовтня українські прикордонники вразили:

Про це повідомила пресслужба ДПСУ .

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) минулого тижня вразили шість танків , три гармати та три міномети російських військ.

Також прикордонники вразили три маломірні плавзасоби та дві понтонні переправи.

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