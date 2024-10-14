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За тиждень ППО Сухопутних військ знищила 164 російських БпЛА

Більше половини з них - БпЛА Shahed-131/136.

За тиждень ППО Сухопутних військ знищила 164 російських БпЛА
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Минулого тижня бійці ППО Сухопутних військ знищили 164 засоби повітряної розвідки та нападу російських окупаційних військ.

Про це повідомив командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Павлюк.

Зокрема, серед знищених:

  • БпЛА Shahed-131/136 — 92 од.;
  • БпЛА Орлан 10/30 — 14 од.;
  • БпЛА Zala — 27 од.;
  • БпЛА Supercam — 15 од.;
  • БпЛА "Ланцет" — 11 од.;
  • БпЛА "Привіт-82" — 2 од.;
  • БпЛА "Молнія" — 2 од.;
  • Невстановлені — 1 од.

Втрати росіян від ППО Сухопутних військ за тиждень
Фото: Пресслужба Сухопутних військ ЗСУ
Втрати росіян від ППО Сухопутних військ за тиждень

9 жовтня Сили оборони України успішно уразили базу зберігання БпЛА "Шахед" на території Росії.

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