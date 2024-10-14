За тиждень ППО Сухопутних військ знищила 164 російських БпЛА

Минулого тижня бійці ППО Сухопутних військ знищили 164 засоби повітряної розвідки та нападу російських окупаційних військ.
Про це повідомив командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Павлюк.
Зокрема, серед знищених:
- БпЛА Shahed-131/136 — 92 од.;
- БпЛА Орлан 10/30 — 14 од.;
- БпЛА Zala — 27 од.;
- БпЛА Supercam — 15 од.;
- БпЛА "Ланцет" — 11 од.;
- БпЛА "Привіт-82" — 2 од.;
- БпЛА "Молнія" — 2 од.;
- Невстановлені — 1 од.
9 жовтня Сили оборони України успішно уразили базу зберігання БпЛА "Шахед" на території Росії.