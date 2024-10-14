За тиждень ППО Сухопутних військ знищила 164 російських БпЛА

Втрати росіян від ППО Сухопутних військ за тиждень

Про це повідомив командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Павлюк.

Більше половини з них - БпЛА Shahed-131/136.

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