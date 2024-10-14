ЄС планує продовжити тренувальну місію для українських військових

Голови МЗС країн-членів ЄС обговорили підготовку українських військових в рамках Тренувальної місії ЄС (EUMAM).
Про це повідомляє “Європейська правда”.
"Ми повинні надавати українським Збройним Силам більше спроможностей та нарощувати нашу тренувальну місію. Ми продовжимо мандат Місії EUMAM на наступні два роки", - сказав високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.
Він зазначив, що сподівається на консенсус з цього приводу в Раді ЄС.
Також Боррель зауважив, що ЗСУ "перебувають під великим тиском по всій лінії фронту", а він став більшим, ніж до початку літа.
- Військове керівництво Великої Британії розглядає можливість відправки військових для підготовки новобранців на заході України.
- Румунські парламентарі схвалили пропозицію щодо створення на території країни навчального центру для підготовки українських морпіхів.
- Українські солдати тренуватимуться в межах місії ЄС ближче до території України.