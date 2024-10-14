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ЄС планує продовжити тренувальну місію для українських військових

Місію EUMAM можуть продовжити на 2 роки.

ЄС планує продовжити тренувальну місію для українських військових
Українські військові під час навчань у Польщі
Фото: Генштаб Польщі

Голови МЗС країн-членів ЄС обговорили підготовку українських військових в рамках Тренувальної місії ЄС (EUMAM).

Про це повідомляє “Європейська правда”.

"Ми повинні надавати українським Збройним Силам більше спроможностей та нарощувати нашу тренувальну місію. Ми продовжимо мандат Місії EUMAM на наступні два роки", - сказав високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Він зазначив, що сподівається на консенсус з цього приводу в Раді ЄС.

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Також Боррель зауважив, що ЗСУ "перебувають під великим тиском по всій лінії фронту", а він став більшим, ніж до початку літа.

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