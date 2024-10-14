У Берліні триває саміт за участі лідерів західнобалканських держав

10-й саміт "Берлінського процесу" з представниками Західних Балкан та країн ЄС

Канцлер Німеччини Олаф Шольц приймає сьогодні на саміті у Берліні лідерів шести балканських держав, пише DW.

Захід спрямований на налагодження тісніших зв'язків країн з Європейським Союзом.

У саміті беруть участь президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та представники дев'яти держав ЄС і міжнародних організацій.

Лідери також відзначать 10-річчя платформи, відомої як “Берлінський процес”.

Детальніше про “Берлінський процес”

Метою “Берлінського процесу”, який вперше відбувся у 2014 році, є наближення Сербії, Албанії, Боснії та Герцеговини, Косово, Чорногорії та Північної Македонії до ЄС.

Очікується, що Шольц зосередиться на прогресі, досягнутому окремими країнами.

З них лише Косово не є офіційним кандидатом на членство в ЄС, незважаючи на те, що воно подало офіційну заявку в 2022 році. Косово, в якому переважають албанці, оголосило незалежність від Сербії в 2008 році за підтримки Заходу після війни 1998-1999 років. Хоча незалежність регіону визнають приблизно 110 країн, п’ять членів ЄС ‒ Греція, Іспанія, Румунія, Словаччина та Кіпр, так само як і Україна, ‒ не визнають Косово як незалежну державу через побоювання щодо подібних рухів за незалежність у їхніх власних кордонах.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Обран також приїхав до Німеччини на саміт ‒ “через вплив Будапешта на Західних Балканах і нинішнє головування в Раді ЄС”.