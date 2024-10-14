Орбан хоче зробити політичний "подарунок" Трампу: зірвати позику для України на $50 млрд

Угорщина заявляє, що не погодиться змінювати правила щодо кредиту, допоки у США не відбулися вибори.

Трамп і Орбан під час зустрічі у Флориді

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готується зробити "політичний подарунок" колишньому президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу, якщо той виграє вибори у листопаді: зірвати позику для України на $50 млрд, яку раніше схвалили ЄС і "Велика сімка".

Про це пише Politico.

Це дозволило б Трампові заявити виборцям-республіканцям, що в разі обрання він не дасть Україні ні цента.

Угорщина заявляє, що не погодиться змінювати правила щодо кредиту, допоки у США не відбулися вибори.

Позику покриватимуть за рахунок прибутків, отриманих від російських активів на суму понад 250 мільярдів доларів. Вашингтон наполягає на тому, щоб ЄС продовжив терміни санкцій щонайменше до 36 місяців. Згідно з нинішніми правилами, санкції ЄС продовжують кожні шість місяців, а це збільшує ймовірність того, що одна країна розморозить активи. Тоді національні уряди використовувати гроші платників податків для погашення позики.

Усі лідери погоджуються на продовження санкцій до 36 місяців, як і просили США, а єдиною країною, яка відмовляється це зробити, є Угорщина. Відповідно до правил ЄС, усі 27 країн-членів повинні схвалити будь-які зміни до правил санкцій.Як зазначив один із євродипломатів виданню, якщо питання не вирішать, то це коштуватиме ЄС, в тому числі Угорщині, більше грошей.

Однак для Орбана це невелика ціна навзамін на дружбу із Трампом.

"Їм [Угорщині] байдуже, чи доведеться Європі платити більше. Йдеться про допомогу Трампу", – сказав другий дипломат ЄС.

Якщо Брюссель і Вашингтон домовляться про позику у 35 мільярдів євро, переобраний Трамп буде зобов’язаний обслуговувати його роками. Але якщо позика буде схвалена без США, він не матиме такого зобов’язання.

Спершу США та ЄС мали внести по $20 мільярдів, а решту $10 мільярдів мали би надати члени G7: Канада, Велика Британія та Японія, які вже залучені. Проте пізніше США поставили умови блоку щодо продовження санкцій та гарантій того, що активи залишаться замороженими.

Навіть якщо ЄС не змінить терміни дії санкцій, США все одно зроблять внесок, однак він буде меншим. Проте якщо ЄС погодиться на зміни, США внесуть обіцяні $20 мільярдів.

Один із варіантів передбачає внесок Вашингтона в розмірі 5 мільярдів доларів, що приблизно дорівнює сумі російських активів, якими він володіє всередині країни.

Один із співрозмовників видання вважає, що США не хочуть прибути "з порожніми руками" на зустріч міністрів фінансів G7 у Вашингтоні наприкінці жовтня, на якій, ймовірно, буде вирішено умови позики на 50 мільярдів доларів.