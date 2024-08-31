Угорщина не змінить політику щодо України, якщо у США переможе Гарріс

Будапешт дотримується принципу "це не наша війна".

Радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаж Орбан заявив, що перемога Камали Гарріс на виборах президента США не змінить ставлення країни до питань геополітики.

Як пише "Європейська правда", Будапешт вважає свій підхід до ситуації в Україні "реалістичним" та готовий дотримуватися його навіть попри критику інших держав Європейського Союзу. Описується він простими словами - "це не наша війна". В уряді спекулюють, що з цим твердженням нібито згодні 80-90% угорців.

Соратники Віктора Орбана переконані, що нова адміністрація у Вашингтоні в будь-якому разі шукатиме зближення із Росією, "щоб не штовхати її до Китаю". Угорщина прагне бути частиною майбутніх американсько-російських домовленостей.