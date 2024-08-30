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Росіяни обстріляли 13 громад Сумщини

Внаслідок обстрілу поранений цивільний мешканець.

Росіяни обстріляли 13 громад Сумщини
Росіяни обстріляли 13 громад Сумщини (ілюстративне фото)
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 30 серпня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Нижньосироватська, Великописарівська, Білопільська, Есманьська, Глухівська, Путивльська, Середино-Будська, Краснопільська, Новослобідська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 95 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 262 вибухи. 

По Глухівській громаді росіяни вдарили КАБами, дронами та артилерією, одна людина отримала поранення.

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Краснопільську громаду окупанти атакували артилерією, мінометами, РСЗВ, ракетами та безпілотниками.

Есманьську громаду російська армія обстріляла мінометами, РСЗВ та дронами.

По Нижньосироватській громаді ворог завдав ракетного удару, по Юнаківській - ударним БПЛА типу "Ланцет", а по Свеській - FPV-дроном.

Путивльську громаду окупаційні війська атакували мінометами, Білопільську - гранатометом та FPV-дроном.

По Великописарівській громаді армія РФ вдарила з танків, артилерії та дронами.

Також дроном та артилерією обстріляли Дружбівську громаду, а Новослобідську - FPV-дронами та мінометами.

Середино-Будську громаду вороги атакували FPV-дронами, артилерією та мінометами, а по Шалигинській вдарили КАБами та дронами.

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