Внаслідок російських обстрілів на Нікопольщині поранення отримали четверо цивільних

Поранені три жінки і 52-річний чоловік лікуватимуться вдома.

Протягом дня росіяни атакували Нікопольщину Дніпропетровської області боєприпасами з БпЛА і бив по району з артилерії.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під ударами російських окупантів були Нікополь, Марганецька і Червоногригорівська громади.

Внаслідок обстрілів російської армії постраждали три жінки і 52-річний чоловік. Всі вони лікуватимуться вдома.

Також в результаті російських ударів виникло декілька займань, горіла суха трава. Крім того, були пошкоджені пожежна частина, музей, адмінбудівля, транспортне підприємство, лінія електропередач.

Обстрілом потрощені 15 приватних осель, з десяток господарських споруд, одна – знищена, загинуло 20 голів свійської птиці.