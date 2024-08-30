Обстріл Харкова: відомо про 59 поранених, серед загиблих – дитина (оновлення)
Обстріл Харкова: відомо про 59 поранених, серед загиблих – дитина (оновлення)
Ексміністр Володимир Омелян отримав поранення
Ексміністр Володимир Омелян отримав поранення
Ігор Ліскі: “Не може маленька, несправедлива держава без довіри до влади перемогти велику, брутальну, несправедливу державу ”
Ігор Ліскі: “Не може маленька, несправедлива держава без довіри до влади перемогти велику, брутальну, несправедливу державу ”
Іловайськ. Десять років
Іловайськ. Десять років
Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
Навіщо приїздив Нарендра Моді
Навіщо приїздив Нарендра Моді
Практичні наслідки операції в Курській області
Практичні наслідки операції в Курській області
У Києві затримали ворожих коригувальників. Вони також готували підпали електропідстанцій і військових авто
У Києві затримали ворожих коригувальників. Вони також готували підпали електропідстанцій і військових авто
Померла військова й активістка Наталя Кузнєцова
Померла військова й активістка Наталя Кузнєцова
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок російських обстрілів на Нікопольщині поранення отримали четверо цивільних

Поранені три жінки і 52-річний чоловік лікуватимуться вдома. 

Внаслідок російських обстрілів на Нікопольщині поранення отримали четверо цивільних
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 30 серпня 2024 року
Фото: Сергій Лисак

Протягом дня росіяни атакували Нікопольщину Дніпропетровської області боєприпасами з БпЛА і бив по району з артилерії. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під ударами російських окупантів були Нікополь, Марганецька і Червоногригорівська громади.

Внаслідок обстрілів російської армії постраждали три жінки і 52-річний чоловік. Всі вони лікуватимуться вдома. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Також в результаті російських ударів виникло декілька займань, горіла суха трава. Крім того, були пошкоджені пожежна частина, музей, адмінбудівля, транспортне підприємство, лінія електропередач. 

Обстрілом потрощені 15 приватних осель, з десяток господарських споруд, одна – знищена, загинуло 20 голів свійської птиці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies