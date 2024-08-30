Мінфін повідомив, скільки податків і зборів надійшло до держбюджету за серпень

У серпні цього року до загального і спеціального фондів державного бюджету України надійшло 443,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Крім того, близько 38 млрд грн (станом на 29 серпня) у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.

Загальний фонд держскарбниці поповнився цього місяця на 386,2 млрд грн.

З них 100,8 млрд грн – від Державної податкової служби, а 51,1 млрд грн – від Держмитслужби.

Ще 228,1 млрд грн Україна отримала у вигляді міжнародної допомоги (грантів), зокрема 160,4 млрд грн – від США в межах проєкту Світового банку “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine) та 67,7 млрд грн – допомога від ЄС, кошти є частиною макрофінансової допомоги ЄС в межах фінансового інструменту Ukraine Facility.