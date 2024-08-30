Подоляк: з 1 січня 2025 року припиняє роботу нафтопровід "Дружба” (доповнено)

Водночас Подоляк згодом додав, що Україна готова до діалогу з країнами та компаніями Європи, які потребують транзиту.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що з 1 січня 2025 року припиняє роботу нафтопровід "Дружба”.

Про це він сказав в інтерв'ю Новини.Live.

"Окрім газу, з 1 січня 2025 року припиняє роботу і нафтопровід "Дружба", – сказав Подоляк.

Він зазначив, що деякі країни отримували російську нафту через цей нафтопровід, зокрема, Словаччина, Чехія і Угорщина.

Однак, як зауважив Подоляк, згідно з резолюцією Євросоюзу, зазначені країни мають знайти можливості диверсифікації нафти й припинити транзит через Україну російської нафти. Те саме стосується і газу.

Доповнено. Згодом, як зазначає телеканал “Ми - Україна”, Михайло Подоляк уточнив, що Україна має досить чітку позицію щодо транзиту газу з РФ. Однак українська сторона готова до діалогу з країнами та компаніями Європи, які такого транзиту потребують.

"Позиція України щодо транзиту досить чітка – жодних стосунків із Росією. Але якщо є прямі запити від європейських країн чи європейських компаній у рамках чинних угод, Україна готова співпрацювати та вирішувати завдання", – зазначив Подоляк.

Водночас представник ОПУ пояснив ситуацію щодо нафтопроводу "Дружба". За його словами, Україна виконуватиме свої зобов'язання з партнерами по раніше укладених контрактах до їхнього завершення.

"Щодо нафтопроводу "Дружба”, то тут ситуація така. Ми підтримуємо Єврокомісію у прагненні диверсифікувати постачання нафти для деяких країн регіону, щоб зменшити або повністю прибрати присутність російської нафти. При цьому Україна виконувала та виконуватиме свої контрактні зобов'язання у повному обсязі до передбаченої дати завершення дії таких контрактів. Бо це стосується наших двосторонніх відносин із європейськими країнами. І, до речі, нещодавній позитивний візит голови "Нафтогазу" Чернишова до Словаччини вкотре це підтверджує", – наголосив Михайло Подоляк.