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Олещук звернувся до Безуглої: "Прийде час, проситимете вибачення перед усім військом. Сподіваюсь, у суді"

Народна депутатка вчора заявила, що винищувач F-16, який розбився під час відбиття атаки, збила українська ППО. 

Олещук звернувся до Безуглої: "Прийде час, проситимете вибачення перед усім військом. Сподіваюсь, у суді"
Фото: facebook.com/m.bezuhla

Командувач Повітряних сил Микола Олещук звернувся до народної депутатки Мар'яни Безуглої стосовно опублікованої нею інформації про авіакатастрофу F-16, що сталася під час наймасштабнішого обстрілу України.

Причини катастрофи розслідують, і попередній звіт уже отримали американські партнери, які також долучилися до встановлення причин. Олещук додав, що інформацію про подібні інциденти не може миттєво публікуватися. 

Командувач Повітряних сил звернувся до депутатки Мар'яни Безуглої, яка, на його думку, є інструментом дискредитації вищого військового керівництва. 

"Повісити усіх собак на військо не вийде. Тому я звертаюсь до народної депутатки, яка давно продала своє ім’я, для досягнення цих мерзенних цілей. Мар’яно, прийде час, проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли, сподіваюсь у суді! Ви у черговий раз не лише вилили бруд на мене особисто і на Повітряні Сили, ви дискредитували виробників американської зброї – основного союзника України – США! Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди і б’єте всі рекорди на російському телебаченні! Вам аплодує вся росія! Не допомагаєте, то хоча б не заважайте нам воювати!" – закликав він. 

Безугла учора заявила, що F-16 нібито збила наша ж ППО. Підтверджень не надала. 

  • У авіакатастрофі F-16 загинув досвідчений пілот Олексій Месь. Разом із Андрієм Пільщиковим вони доклали величезних зусиль для того, щоб американські винищувачі з'явилися в на озброєнні Повітряних сил України. Пільщиков загинув рік тому. 
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