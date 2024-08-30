Головне за ніч та ранок п’ятниці, 30 серпня: удар по Сумах, медалі українських паралімпійців

У ніч на п'ятницю російська армія вдарила по Україні балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму та 18 "шахедами" з Приморсько-Ахтарська і Курської області.

Україні вдалося збити 12 дронів. Для відбиття нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"У результаті протиповітряного бою збито 12 ударних БпЛА Shahed-131/136, чотири – локаційно втрачені (упали самостійно)", – повідомив він.

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1200 окупантів та 23 ворожі артсистеми. Від початку війни армія противника втратила близько 613 590 осіб.

Про інші втрати ворога – в новині.

Сумська обласна військова адміністрація повідомила про пожежу в обласному центрі внаслідок ворожої атаки під час повітряної тривоги.

Росіяни цілили у цивільну інфраструктуру. В окремих районах Сум спостерігається задимлення. Містян просять щільно зачинити вікна та не виходити з приміщень до повної ліквідації загоряння.

Пізніше у прокуратурі Сумщини повідомили, що в Сумах через нічний російський авіаудар поранені дев'ятеро людей.

Росіяни вдарили по підприємству, яке виготовляє упаковки для дитячого харчування, а також соків та побутової хімії, уточнили в Офісі генпрокурора.

Під час засідання Ради безпеки ООН щодо російських масованих обстрілів території України та Курської операції постійний представник нашої держави Сергій Кислиця попросив країни-партнери ухвалити два конкретних рішення.

Як передає Укрінформ, перше з них – це визнання права України використовувати усю надану зброю для здійснення далекобійних ударів по легітимних військових цілях на території Росії. А друге – залучення протиповітряної оборони країн НАТО для збиття ракет та дронів, які атакують українську цивільну інфраструктуру поблизу їхніх кордонів.

За словами дипломата, жоден з цих кроків "не є ескалаційним", адже спрямований лише на стримування Росії, зменшення терору та кількості жертв серед мирного населення.

Кислиця також спростував брехню представника Росії про вчинення українськими військовими злочинів на території Курської області.

Українські паралімпійці вже здобули у плаванні чотири медалі: дві срібні та дві бронзові.

"Чудовий старт! Кожна перемога наших спортсменів надихає всю нашу країну. Так тримати", – прокоментував досягнення президент України Володимир Зеленський.

Антон Коль здобув срібло у плаванні на 100 метрів на спині. Ірина Пойда виборола срібну нагороду на дистанції 200 метрів вільним стилем. Анна Гонтар – бронзова призерка у плаванні на 50 метрів вільним стилем.Олександр Комаров має бронзову медаль у плаванні на 200 метрів вільним стилем.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!