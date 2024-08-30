Україна на засіданні Радбезу ООН попросила про "два конкретних рішення"

Під час засідання Ради безпеки ООН, присвяченого російським масованим обстрілам території України та Курській операції, постійний представник нашої держави Сергій Кислиця попросив країни-партнери ухвалити два конкретних рішення.

Як передає Укрінформ, перше з них - це визнання права України використовувати усю надану зброю для здійснення далекобійних ударів по легітимних військових цілях на території Росії. А друге - залучення протиповітряної оборони країн НАТО для збиття ракет та дронів, які атакують українську цивільну інфраструктуру поблизу їхніх кордонів.

За словами дипломата, жоден з цих кроків "не є ескалаційним", адже спрямований лише на стримування Росії, зменшення терору та кількості жертв серед мирного населення.

Кислиця також спростував брехню представника Росії про вчинення українськими військовими злочинів на території Курської області.