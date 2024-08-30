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Україна на засіданні Радбезу ООН попросила про "два конкретних рішення"

Постійний представник звернувся до держав-партнерів. 

Україна на засіданні Радбезу ООН попросила про "два конкретних рішення"
Сергій Кислиця
Фото: EPA/UPG

Під час засідання Ради безпеки ООН, присвяченого російським масованим обстрілам території України та Курській операції, постійний представник нашої держави Сергій Кислиця попросив країни-партнери ухвалити два конкретних рішення.

Як передає Укрінформ, перше з них - це визнання права України використовувати усю надану зброю для здійснення далекобійних ударів по легітимних військових цілях на території Росії. А друге - залучення протиповітряної оборони країн НАТО для збиття ракет та дронів, які атакують українську цивільну інфраструктуру поблизу їхніх кордонів.

За словами дипломата, жоден з цих кроків "не є ескалаційним", адже спрямований лише на стримування Росії, зменшення терору та кількості жертв серед мирного населення. 

Кислиця також спростував брехню представника Росії про вчинення українськими військовими злочинів на території Курської області. 

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