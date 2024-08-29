Головне за четвер, 29 серпня: День пам’яті захисників та захисниць, 156 бойових зіткнень

Сьогодні, 29 серпня, Україна відзначає День пам’яті захисників та захисниць.

“Сьогодні Україна вшановує пам’ять усіх своїх захисників і захисниць. Усіх, хто бився заради нашої держави, заради української незалежності та віддав найдорожче – своє життя”, – написав у зверненні президент Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що у серпні 2014 року, саме цими днями, російський окупант скоїв один із найбільш підлих злочинів цієї війни – убив сотні наших воїнів під Іловайськом. Це був спланований, цинічний російський злочин, якого Україна ніколи не забуде й не залишить безкарним.

“Ми завжди пам’ятатимемо кожного й кожну, чиї життя забрала ця війна. І ми не пробачимо Росії жодного знищеного українського життя. Вічна пам’ять усім нашим героям! І дякую всім, хто не забуває, хто вшановує та допомагає рідним наших полеглих воїнів”, – сказав Зеленський.

Також з нагоди Дня пам’яті захисників до співгромадян звернувся головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Більше інформації – в новині

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 29 серпня відбулося 156 бойових зіткнень. Ворог продовжує активні наступальні дії, намагається прорвати оборону наших військ. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдають ворогу максимальних втрат.

На Покровському напрямку агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій.

На Курахівському напрямку відбулось 30 боєзіткнень, на Куп’янському - 24, ще 20 - на Лиманському.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 29 серпня – в новині.

26 серпня загинув пілот ЗСУ Олексій Месь, який під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.

Повітряні сили наголосили, що пілот "був сильним і відданим воїном, висококласним льотчиком, лідером на землі і в небі, добрим другом, люблячим сином, батьком, чоловіком, патріотом своєї країни".

Поховали воїна 29 серпня. Попрощатися з ним прийшли його побратими-льотчики, командири і підлеглі, друзі і колеги і сотні простих українців. Шану полеглому пілоту віддала пара винищувачів МіГ-29. Крім того, наказом головнокомандувача ЗСУ підполковнику Олексію Месю посмертно присвоїли військове звання полковник.

CNN зазначає, що Олексій Месь загинув під час аварії винищувача F-16, він був одним із небагатьох пілотів, які пройшли навчання для польотів на F-16. Джерела телеканалу зазначили, що у ЗСУ не вважають причиною інциденту помилку пілота. Наразі триває розслідування, до якого залучили міжнародних експертів.

Генштаб ЗСУ підтвердив згодом, що під час відбиття ракетного удару у понеділок разом з підрозділами зенітно-ракетних військ були застосовані винищувачі F-16.

30 серпня відключення світла застосовуватимуться впродовж всієї доби, повідомило НЕК "Укренерго".

Так із 18.00 по 21.00 будуть діяти три черги відключень. Із 6.00 по 9.00, а також із 14.00 по 18.00 та з 21.00 по 24:00 діятимуть дві черги.

В інший час доби застосують одну чергу відключень.

Укренерго наголосило, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.

Голова “Укренерго” Володимир Кудрицький в інтерв’ю для “Бі-Бі-Сі” заявив, що взимку будуть складнощі, але не блекаут.

Раніше у Financial Times вийшла стаття єврокомісара з енергетики Кадрі Сімсон, яка попередила про можливу гуманітарну катастрофу в Україні через дефіцит електрики: “У зимові місяці це (відключення світла) призведе до відсутності доступу до базових послуг: не працюватимуть водяні насоси та каналізаційні мережі, не буде опалення. За низьких зимових температур деякі місця в Україні можуть стати непридатними для життя”.

Очільник “Укренерго” вважає, що це занадто песимістичний сценарій. Водночас він зазначив, що легкої прогулянки наступної зими точно не буде.

Докладніше – в новині.

Збірна України сьогодні здобула на Паралімпійських іграх-2024 дві медалі: плавець Антон Коль здобув "срібло" у плаванні на дистанції 100 м на спині у класі S1 (плавці з важкими порушеннями рухових функцій), плавчиня Анна Гонтар - "бронзу" у плаванні на 50 метрів вільним стилем у класі S6 (паралімпійці з порушеннями або ураженнями опорно-рухового апарату).

У карєрі Анни ця Паралімпіада – друга, на Іграх у Токіо вона отримала "бронзу" на цій же дистанції у 50 метрів вільним стилем. Наразі Анна Гонтар утримує чинний світовий рекорд, який встановила у 2023 році на чемпіонаті світу у Манчестері..

Український Оскарівський Комітет завершив приймання заявок для участі фільмів у відборі на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм” від України.

Про це повідомила пресслужба комітету.

Цьогоріч у національному відборі участь братимуть 4 фільми:

Тепер Український Оскарівський Комітет має перевірити ці фільми на відповідність вимогам Американської академії. Після цього він проведе засідання, на якому визначить стрічку-кандидата. Засідання заплановано на 9 вересня.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!