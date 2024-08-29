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Сьогодні Україна вшановує пам’ять своїх захисників і захисниць

Верховний головнокомандувач Зеленський зазначив, що Україна не пробачить Росії жодного знищеного українського життя. Зі свого боку головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що річниця кровопролитних боїв за Іловайськ нагадуватиме, що будь-які переговори із терористами та вбивцями є смертельно небезпечною справою.

Сьогодні Україна вшановує пам’ять своїх захисників і захисниць
Фото: телеграм / Zelenskiy

Сьогодні, 29 червня, Україна відзначає День пам’яті захисників та захисниць. 

“Сьогодні Україна вшановує пам’ять усіх своїх захисників і захисниць. Усіх, хто бився заради нашої держави, заради української незалежності та віддав найдорожче – своє життя”, – написав у зверненні президент Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що у  серпні 2014 року, саме цими днями, російський окупант скоїв один із найбільш підлих злочинів цієї війни – убив сотні наших воїнів під Іловайськом. Це був спланований, цинічний російський злочин, якого Україна ніколи не забуватиме й не залишить безкарним.

“Ми завжди пам’ятатимемо кожного й кожну, чиї життя збрала ця війна. І ми не пробачимо Росії жодного знищеного українського життя. Вічна пам’ять усім нашим героям! І дякую всім, хто не забуває, хто вшановує та допомагає рідним наших полеглих воїнів”, – сказав Зеленський.

Також з нагоди Дня пам’яті захисників до громадян звернувся головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський

“Шановні співвітчизники! Сьогодні 10-та річниця кровопролитних боїв за Іловайськ. День, коли ми згадуємо всіх захисників і захисниць України полеглих у війні з росією. Іловайськ – це не лише трагічна подія в історії України, а й сторінка української незламності, це чин і подвиг українських військових. Пам’ятаймо, що попри втрати та обман ворога, наші воїни не здалися, а продовжили прорив із пастки та боротьбу”, – йдеться у зверненні.

Сирський зазначив, що цей день завжди нагадуватиме нам про підступність та віроломність російського агресора, про те, що будь-які переговори із терористами та вбивцями є смертельно небезпечною справою, і що довіряти їм не можна.

“Дякую українським матерям та батькам за їхніх дітей, які віддали свої життя за незалежність України, свободу всього українського народу. Ваші діти - справжні герої, їхній подвиг не марний і закарбований в пам’яті нашого народу навічно. Вічна пам’ять і слава українським захисникам і захисницям полеглим у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України! Ми переможемо!” – написав Олександр Сирський.

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