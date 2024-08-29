Верховний головнокомандувач Зеленський зазначив, що Україна не пробачить Росії жодного знищеного українського життя. Зі свого боку головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що річниця кровопролитних боїв за Іловайськ нагадуватиме, що будь-які переговори із терористами та вбивцями є смертельно небезпечною справою.

Сьогодні, 29 червня, Україна відзначає День пам’яті захисників та захисниць.

“Сьогодні Україна вшановує пам’ять усіх своїх захисників і захисниць. Усіх, хто бився заради нашої держави, заради української незалежності та віддав найдорожче – своє життя”, – написав у зверненні президент Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що у серпні 2014 року, саме цими днями, російський окупант скоїв один із найбільш підлих злочинів цієї війни – убив сотні наших воїнів під Іловайськом. Це був спланований, цинічний російський злочин, якого Україна ніколи не забуватиме й не залишить безкарним.

“Ми завжди пам’ятатимемо кожного й кожну, чиї життя збрала ця війна. І ми не пробачимо Росії жодного знищеного українського життя. Вічна пам’ять усім нашим героям! І дякую всім, хто не забуває, хто вшановує та допомагає рідним наших полеглих воїнів”, – сказав Зеленський.

Також з нагоди Дня пам’яті захисників до громадян звернувся головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

“Шановні співвітчизники! Сьогодні 10-та річниця кровопролитних боїв за Іловайськ. День, коли ми згадуємо всіх захисників і захисниць України полеглих у війні з росією. Іловайськ – це не лише трагічна подія в історії України, а й сторінка української незламності, це чин і подвиг українських військових. Пам’ятаймо, що попри втрати та обман ворога, наші воїни не здалися, а продовжили прорив із пастки та боротьбу”, – йдеться у зверненні.

Сирський зазначив, що цей день завжди нагадуватиме нам про підступність та віроломність російського агресора, про те, що будь-які переговори із терористами та вбивцями є смертельно небезпечною справою, і що довіряти їм не можна.

“Дякую українським матерям та батькам за їхніх дітей, які віддали свої життя за незалежність України, свободу всього українського народу. Ваші діти - справжні герої, їхній подвиг не марний і закарбований в пам’яті нашого народу навічно. Вічна пам’ять і слава українським захисникам і захисницям полеглим у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України! Ми переможемо!” – написав Олександр Сирський.