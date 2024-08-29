ДБР оголосило нардепа Дмитрука в міжнародний розшук

Сьогодні о 10:00 він мав прибути до слідчого.

Державне бюро розслідувань оголосило в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата Артема Дмитрука.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

25 серпня генеральний прокурор повідомив Дмитруку про підозру в умисному заподіянні групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України); викраденні вогнепальної зброї групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України);умисному заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України); грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю (ч. 1 ст. 296 КК України).

Крім того ДБР викликало Дмитрука на допит 29 та 30 серпня.