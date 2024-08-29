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ДБР оголосило нардепа Дмитрука в міжнародний розшук

Сьогодні о 10:00 він мав прибути до слідчого.

ДБР оголосило нардепа Дмитрука в міжнародний розшук
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань оголосило в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата Артема Дмитрука.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

25 серпня генеральний прокурор повідомив Дмитруку про підозру в умисному заподіянні групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України); викраденні вогнепальної зброї групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України);умисному заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України); грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю (ч. 1 ст. 296 КК України).

Крім того ДБР викликало Дмитрука на допит 29 та 30 серпня.

  • Дмитрук незаконно покинув територію України у суботу 24 серпня. Крім того, за даними видання "Українська правда", того ж дня нардеп залишив територію Молдови і полетів в Італію.
  • 26 серпня у Верховній Раді заявили, що Дмитрук у закордонне відрядження "не направлявся"
  • Міністр внутрішніх справ Молдови повідомив, що Дмитрука пустили в країну як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна. 
  • Нардеп фігурує у справах, які відкрили після бійки в Одеській міськраді у січні 2022 року, а також побиття військового у Києві торік у жовтні.
  • Напередодні генпрокурор Костін закликав Дмитрука повернутися в Україну і прийти до слідчого.
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