Генпрокурор закликав Дмитрука повернутися в Україну і прийти до слідчого

Генеральний прокурор Андрій Костін закликає народного депутата Артема Дмитрука (група "Відновлення України"), який незаконно перетнув держкордон, повернутися до України й дати свідчення слідчому.
Про це він заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність", передає "Інтерфакс-Україна".
"У нього є ще можливість з'явитися (на допит) у встановлені дати - четвер і п'ятниця. Ми це озвучили. Шановний народний депутат! Поверніться в Україну і прийдіть до слідчого!" - сказав генпрокурор.
У разі неявки депутата до слідчого, як наголосив генпрокурор, буде звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу, оголошення в розшук і запит на екстрадицію з тієї країни, де депутат перебуває.
- Дмитрук незаконно покинув територію України у суботу 24 серпня. Крім того, за даними видання "Українська правда", того ж дня нардеп залишив територію Молдови і полетів в Італію.
- 25 серпня Дмитруку повідомили про підозри за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. ДБР також порушило кримінальне провадження проти нардепа через незаконний перетин кордону. Дмитрук має з'явитися до слідчого 29 та 30 серпня.
- 26 серпня у Верховній Раді заявили, що Дмитрук у закордонне відрядження "не направлявся".
- Міністр внутрішніх справ Молдови повідомив, що Дмитрука пустили в країну як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна.
- Нардеп фігурує у справах, які відкрили після бійки в Одеській міськраді у січні 2022 року, а також побиття військового у Києві торік у жовтні.