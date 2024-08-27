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Генпрокурор закликав Дмитрука повернутися в Україну і прийти до слідчого

В протилежному випадку буде запущено механізм оголошення в розшук і подальшої екстрадиції.

Генпрокурор закликав Дмитрука повернутися в Україну і прийти до слідчого
Андрій Костін
Фото: скрин відео

Генеральний прокурор Андрій Костін закликає народного депутата Артема Дмитрука (група "Відновлення України"), який незаконно перетнув держкордон, повернутися до України й дати свідчення слідчому.

Про це він заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність", передає "Інтерфакс-Україна".

"У нього є ще можливість з'явитися (на допит) у встановлені дати - четвер і п'ятниця. Ми це озвучили. Шановний народний депутат! Поверніться в Україну і прийдіть до слідчого!" - сказав генпрокурор.

У разі неявки депутата до слідчого, як наголосив генпрокурор, буде звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу, оголошення в розшук і запит на екстрадицію з тієї країни, де депутат перебуває.

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