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“Мрія”, гранти, “Школа офлайн”: Федоров розповів, яким буде новий навчальний рік

Серед іншого, Міносвіти запускає новий реєстр усіх школярів на базі Дія.Engine, він стане основою для освітнього застосунку “Мрія”.

“Мрія”, гранти, “Школа офлайн”: Федоров розповів, яким буде новий навчальний рік
Фото: телеграм / Михайло Федоров

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, яким буде новий навчальний рік. 

Він зазначив, що найважливіше завдання в межах трансформації освіти для нової команди – масштабувати підхід до роботи з даними, тому що це основа для ухвалення рішень. 

На Серпневій конференції перед стартом навчального року Міносвіти обговорювало з освітянами результати та плани з треку трансформації освіти. Ключовий акцент – як технології допомагають змінювати систему освіти й формувати якісні дані для ухвалення управлінських рішень.

Федоров зазначає, що вдалим прикладом використання інновацій в освіті стала політика “Школа офлайн”. 

 

“Ми співпрацюємо з технологією Палантір, яку використовують світові уряди для ухвалення рішень. Завдяки їй проаналізували інформацію про обстріли, укриття, кількість дітей у населених пунктах тощо й на основі цих даних ухвалили рішення: у яких школах дітям буде безпечно навчатися вже зараз, де потрібно побудувати укриття, а де необхідні автобуси, щоб безпечно доставляти дітей до навчальних закладів”, – розповів міністр. 

За його словами, робота з Палантір продовжується. Мета – до кінця року мати в системі всі ключові набори даних у цифровому форматі для ухвалення стратегічних рішень: укриття, девайси, кабінет НУШ. Якісні дані стануть основою для оновлення підходів до розподілу субвенцій.

Продовжуємо інтегрувати сферу освіти в “Дію”. Цього року запустили дипломи й атестати, а також можливість зареєструватися на НМТ. Кожен 4-й університет працює з “Дією”. У планах – гранти на навчання, які абітурієнт зможе отримати за кілька кліків у застосунку”, – розповів Федоров. 

Як зазначив міністр, також МОН запускає новий реєстр усіх школярів на базі Дія.Engine, він стане основою для освітнього застосунку “Мрія”.

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