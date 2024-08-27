Під Покровськом ворог знову атакував евакуаційний автомобіль

Втретє за тиждень ворог прицільно обстріляв евакуаційну групу "ФЕНІКС", повідомляє ДСНС.
Сьогодні під час прямування до місця евакуації у місті Українськ Покровського району евакуаційна група "ФЕНІКС" знову потрапила під удар ворожого FPV-дрона.
Пошкоджено броньований автомобіль.
Двоє рятувальників та поліцейський, які знаходилися в автомобілі не постраждали.
Напередодні на Донеччині розширили зону для примусової евакуації сімей з дітьми. Таке рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації.