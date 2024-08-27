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Під Покровськом ворог знову атакував евакуаційний автомобіль

Автомобіль зазнав пошкоджень.

Під Покровськом ворог знову атакував евакуаційний автомобіль
Фото: ДСНС

Втретє за тиждень ворог прицільно обстріляв евакуаційну групу "ФЕНІКС", повідомляє ДСНС. 

Сьогодні під час прямування до місця евакуації у місті Українськ Покровського району евакуаційна група "ФЕНІКС" знову потрапила під удар ворожого FPV-дрона. 

Пошкоджено броньований автомобіль. 

Двоє рятувальників та поліцейський, які знаходилися в автомобілі не постраждали.

Напередодні на Донеччині розширили зону для примусової евакуації сімей з дітьми. Таке рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації.

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