Під Покровськом ворог знову атакував евакуаційний автомобіль

Втретє за тиждень ворог прицільно обстріляв евакуаційну групу "ФЕНІКС", повідомляє ДСНС.

Сьогодні під час прямування до місця евакуації у місті Українськ Покровського району евакуаційна група "ФЕНІКС" знову потрапила під удар ворожого FPV-дрона.

Пошкоджено броньований автомобіль.

Двоє рятувальників та поліцейський, які знаходилися в автомобілі не постраждали.

Напередодні на Донеччині розширили зону для примусової евакуації сімей з дітьми. Таке рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації.