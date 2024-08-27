Головне за ніч та ранок вівторка, 27 серпня: масована повітряна атака, удар по готелю в Кривому Розі, 170 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 170 бойових зіткнень , бої на Лиманському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

В Україні близько 3:20 оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт двох російських винищувачів МіГ-31К. Обидва борти здійснили пуски аеробалістичних ракет "Кинджал".

За інформацією моніторингових каналів, швидкісні цілі рухалися повз Київ у бік західних регіонів. З радару вони зникли на Львівщині, була попередня інформація про спробу росіян поцілити в енергетичні об'єкти Рівненщини.

Атака "Кинджалами" відбулася на тлі тривалого застосування ворогом ударних безпілотників типу "шахед". Дрони зосереджені у центральних та північних областях. Загроза станом на 3:30 тривала.

Пізніше моніторингові канали написали, що відбувся пуск третього "Кинджала" в бік Житомирської та Хмельницької областей.

Другу добу поспіль росіяни загрожували Україні крилатими ракетами X-101.

Повітряні Сили повідомили по виліт з аеродрому "Енгельс" у бік пускових рубежів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Орієнтовний час пусків зазначався як 4:30.

О 5:00 повідомили, що крилаті ракети в повітряному просторі України, є загроза для Києва.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень. Росія завдала трьох ракетних ударів (129 ракет), 81 авіаудару (116 КАБ), провела понад 4500 обстрілів, зокрема 156 – з використанням реактивних систем залпового вогню).

На Покровському напрямку захисники зупинили 60 атак окупантів у районах населених пунктів Калинове, Воздвиженка, Новоолександрівка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Новогродівка, Мемрик, Михайлівка і Карлівка.

На Времівському напрямку росіяни здійснили 22 атаки в напрямку Водяного, Вугледара й поблизу Пречистівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1280 російських окупантів, 12 танків, 19 бронемашин, 52 артсистеми. Загалом Росія вже втратила в Україні 610 100 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 27 серпня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 91 засіб повітряного нападу противника, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 9:00 в результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито:

5 крилатих ракет Х-101;

60 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136»

Десять ворожих безпілотників локаційно втрачені (імовірно впали) на території України, один перетнув кордон із Білоруссю, десять на той час перебували на території України.

У Запоріжжі та районі внаслідок нічного удару "шахедами" 27 серпня загинули двоє, ще четверо людей поранені. Загалом в області вчора та вночі ворог убив трьох людей, п'ятьох поранив.

За попередніми даними, ворог вдарив сімома БпЛА на території Запорізького района та самого міста, повідомили в Запорізькій ОВА.

У понеділок увечері росіяни атакували Кривий Ріг балістичною ракетою, випущеною з тимчасово окупованого Криму.

За повідомленням місцевих ЗМІ, відбулося влучання у готель, де перебували люди. Судячи зі світлин, оприлюднених з місця події, цивільна будівля зазнала великих руйнувань.

За даними станом на 7:30, загиблих двоє, врятували п'ятьох людей – у них травми різного ступеня.

"Опівночі ворожа ракета влучила у готель, частково зруйнувавши чотириповерхову будівлю. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають, під завалами ймовірно залишаються ще 2 людини. Пошкоджено 6 магазинів, 4 багатоквартирні житлові будинки та 8 автомобілів", – повідомили в ДСНС.

У Києві вночі тривоги тривали п'ять годин. ППО збила всі ворожі цілі, що летіли на столицю.

Даних про поранених немає.

Більше інформації – в новині.

Російська армія окупувала Птиче – селище Покровського району Донецької області, а також просунулася в бік Піщаного і Калинового та інших населених пунктів.

Є просування окупантів у Карлівці, Мемрику, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новогродівці та околицях, свідчать дані мапи Deep State.

Ці населені пункти належать до Покровського напрямку – напрямку, що залишається найважчим уже впродовж багатьох місяців.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!