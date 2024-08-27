На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів 20 людей отримали поранення, повідомляє МВС України.

Під ударами ворога перебували 49 населених пунктів області. Загалом зафіксовано 267 ударів з різних видів зброї.

Пошкоджені 14 приватних домоволодінь, 4 багатоповерхових будинки, автомобілі, гаражі, будівля дитячого садочку, приміщення підприємств, об’єкти інфраструктури, газопровід середнього тиску та адміністративну будівлю.

Зі свого боку Сумська ОВА повідомила, що вночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська, Есманьська, Новослобідська, Середино-Будська громади.

Есманьська громада: ворог здійснив атаку FPV-дроном (4 вибухи), внаслідок чого була поранена цивільна людина, також ворог бив з міномета (6 вибухів) та здійснив авіаудар КАБ (4 вибухи).

Білопільська громада: авіаудар КАБ (2 вибухи).

Новослобідська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (3 вибухи).

Середино-Будська громада: росіяни вдарили з міномета (2 вибухи).

Зазначимо, вранці Повітряні сили повідомили, що вночі Сили ППО збили 5 крилатих ракет та 60 ударних безпілотників. 10 ворожих безпілотників локаційно втачені, один перетнув кордон із Білоруссю, ще близько 10 знаходяться в повітряному просторі України.