Уночі Сили ППО збили 5 крилатих ракет та 60 ударних безпілотників

10 ворожих безпілотників локаційно втачені, один перетнув кордон із Білоруссю, ще близько 10 знаходяться в повітряному просторі України.

У ніч на 27 серпня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 91 засіб повітряного нападу противника.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіянизавдали удару по Україні ракетами різних типів та ударними БпЛА:

3-ма аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» (з літаків МіГ-31К із повітряного простору Ліпецької обл. – РФ.);

балістичною ракетою «Іскандер-М» (із Криму);

крилатою ракетою «Іскандер-К» (із Воронезької обл. – РФ.);

5-ма крилатими ракетами Х-101 (з бомбардувальників Ту-22М3 із повітряного простору Волгоградської обл. – РФ.);

81 ударним БпЛА типу «Shahed» (із Єйська та Курської обл. – РФ.).

Станом на 9:00, в результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито:

5 крилатих ракет Х-101;

60 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136»

Десять ворожих безпілотників локаційно втачені (імовірно впали) на території України, один перетнув кордон із Білоруссю, ще близько 10 знаходяться в повітряному просторі України.

До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Бойова робота велась у більшості регіонів країни: у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Бойова робота триває.