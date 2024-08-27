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В Ужгороді обмежили швидкість руху електросамокатів

Також їх заборонили паркувати на мостах.

В Ужгороді обмежили швидкість руху електросамокатів
Ілюстративне фото
Фото: Макс Левин

Днями у міськраді Ужгорода провели нараду із представниками компаній, які надають послуги із прокату електросамокатів.

Про це повідомила пресслужба мерії.

Міський голова Богдан Андріїв зазначив, що є звернення від жителів про зіткнення на дорозі із користувачами електросамокатів. Здебільшого – через рух електросамокатів на максимальній швидкості, зокрема у пішохідній зоні міста, а також паркування електросамокатів, яке перешкоджає безпечному пересуванню інших учасників дорожнього руху.

Міський голова попросив присутніх представників компаній зосередитися на забезпеченні безпечного використання електросамокатів, щоб зберегти комфорт усіх учасників дорожнього руху. Також він рекомендував обмежити швидкість руху електросамокатів у місті до 20 кілометрів, а у пішохідній зоні  - до 10 кілометрів. 

Пропозицію підтримав також заступник міського голови, який також вніс рекомендацію заборонити залишати електросамокати на мостах.

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