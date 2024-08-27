В Ужгороді обмежили швидкість руху електросамокатів

Днями у міськраді Ужгорода провели нараду із представниками компаній, які надають послуги із прокату електросамокатів.
Про це повідомила пресслужба мерії.
Міський голова Богдан Андріїв зазначив, що є звернення від жителів про зіткнення на дорозі із користувачами електросамокатів. Здебільшого – через рух електросамокатів на максимальній швидкості, зокрема у пішохідній зоні міста, а також паркування електросамокатів, яке перешкоджає безпечному пересуванню інших учасників дорожнього руху.
Міський голова попросив присутніх представників компаній зосередитися на забезпеченні безпечного використання електросамокатів, щоб зберегти комфорт усіх учасників дорожнього руху. Також він рекомендував обмежити швидкість руху електросамокатів у місті до 20 кілометрів, а у пішохідній зоні - до 10 кілометрів.
Пропозицію підтримав також заступник міського голови, який також вніс рекомендацію заборонити залишати електросамокати на мостах.
- Нагадаємо, Париж став першою європейською столицею, де більше немає прокатних електросамокатів. Рішення про це ухвалили після референдуму в квітні минулого року на якому більшість парижан висловилися за їхню заборону.
- В Україні самокати та моноколеса визнали транспортними засобами. Наступник кроком мають стати зміни до правил дорожнього руху. У столиці ще в 2021 році оператори прокату електросамокатів зменшили їх швидкість до 20 км/год.