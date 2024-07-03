Працівниці міськради Ужгорода повідомили про підозру у незаконному виведенні 20 соток землі аеропорту

Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області повідомили про підозру колишній працівниці Ужгородської міської ради у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Встановлено, що підозрювана раніше очолювала департамент міського господарства та незаконно продала акціонерному товариству земельну ділянку загальною площею 0,2 га на території міжнародного аеропорту "Ужгород".

"Такі дії суперечать чинному законодавству, оскільки законом заборонена приватизація земельних ділянок під обʼєктами повітряного транспорту. Крім того, незаконне виведення зазначеної земельної ділянки з комунальної власності є перешкодою для успішного проходження сертифікації міжнародним аеропортом "Ужгород"", - наголосили в БЕБ.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 233 (незаконна приватизація державного, комунального майна) Кримінального кодексу. Наразі вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу.

Прокуратура також подала цивільний позов про повернення незаконно приватизованої ділянки в комунальну власність.