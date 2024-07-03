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На Сумщині викрили жінку, яка передавала ворогу дані про оборонні підприємства

Співробітник ФСБ завербував жінку через її родичів, які проживають в Росії.

На Сумщині викрили жінку, яка передавала ворогу дані про оборонні підприємства
Фото: Сумська обласна прокуратура

На Сумщині місцевій мешканці повідомлено про підозру за фактом вчинення державної зради в умовах воєнного стану, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, співробітник ФСБ завербував підозрювану через її родичів, які проживають в Росії, та з якими вона постійно спілкується. 

За завданням куратора жінка збирала актуальну інформацію про підприємства оборонно-промислового комплексу та військові формування на Сумщині. 

Зібрані дані з геолакаціями підозрювана систематично передавала ворогу, використовуючи один із месенджерів.

Жінка також намагалася встановити контакти з колишніми та діючими працівниками оборонних заводів, щоб випитувати в них потрібні їй відомості.

На даний час за клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Нагадаємо, нещодавно на Вінниччині ворожий інформатор отримав 15 років тюрми за держзраду. Серед іншого, як встановило слідство, він готував ракетні удари по станціях Укрзалізниці.

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