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В Україні за добу втопилися 22 людини, з них – 2 дітей

Найбільше людей постраждало на Київщині.

В Україні за добу втопилися 22 людини, з них – 2 дітей

В Україні за минулу добу 22 людини загинули на воді, з них – 2 дітей.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. 

Трагічні випадки сталися у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Київській та м. Києві.  

Одну особу врятовано у Сумській області.  

Найбільше людей постраждало на Київщині – потонуло 5 осіб.  

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З початку року на водних об’єктах України загинуло 517 громадян, з них – 58 дітей.

Рятувальники закликали людей бути обережними, оцінювати свої фізичні можливості, обирати лише пристосовані для купання місця, на запливати надто далеко, особливо у незнайомих водоймах. 

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