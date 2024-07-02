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Рятувальники нагадали правила безпеки вдома, коли діти залишаються без нагляду дорослих

Під час канікул діти стали частіше залишатися вдома самі. Слід обмежити дітям доступ до потенційно небезпечних предметів.

Рятувальники нагадали правила безпеки вдома, коли діти залишаються без нагляду дорослих
Фото: ДСНС

Рятувальники нагадали правила безпеки вдома, коли діти залишаються без нагляду дорослих. 

“Нині діти частіше залишаються вдома без нагляду дорослих. Тому вкрай важливо навчити їх правилам пожежної безпеки та розповісти, чого не можна робити”, – йдеться в повідомленні.

Щоб мінімізувати ризики, зазначають рятувальники, обмежте дітям доступ до потенційно небезпечних предметів: 

  • запальнички, сірки, свічки та аромалампи
  • побутова хімія та легкозаймисті рідини
  • електричні кабелі та електроприлади
  • газові балончики та нагрівальні пристрої

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